Chega a Láncara a campaña de GALICIA SABE AMAR da Xunta que exalta a saúde e a calidade de vida que están detrás do consumo dos produtos do mar

Láncara (Lugo), 24 de novembro de 2023

A foodtruck da campaña GALICIA SABE A MAR recalou hoxe na localidade lucense da Lama e recibiu a visita do conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que destacou a importancia da realización deste tipo de accións de promoción dos produtos pesqueiros á vez que enxalzou a calidade excepcional do peixe e do marisco das rías galegas e instou a que sexan parte dunha dieta saudable e equilibrada que contribuirá a elevar a calidade de vida dos seus consumidores. O conselleiro resaltou o éxito desta iniciativa na que

catro foodtrucks levan por toda a xeografía galega e parte da española os mellores sabores dos produtos do mar de Galicia.

Xa son preto de 380 concellos de toda España e 350.000 persoas as que pudieron degustar algún dos petiscos pensados especialmente para esta campaña realizados a base de produtos certificados do mar e da terra.





