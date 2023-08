Os centros de FP galegos contarán o vindeiro curso con 85 aulas de emprendemento e 42 espazos de tecnoloxía aplicada

As iniciativas, cun investimento total de máis de 1,2 millóns de euros, entroncan directamente cos obxectivos da Estratexia FP Galicia 2030 e do Plan Innova FP Galicia

O obxectivo destes programas é mellorar as perspectivas laborais dos estudantes de ciclos formativos

Os centros de FP galegos van contar o vindeiro curso cun total de 85

e 42

obxectivo da Xunta de Galicia é mellorar as perspectivas laborais dos estudantes, fomentando o emprendemento e facilitándolles entrar en contacto con elementos e ferramentas tecnolóxicas que se empregan nas empresas.

Cun investimento de máis de 1,2 millóns de euros, ambas iniciativas entroncan cos obxectivos da Estratexia FP Galicia 2030 e do Plan Innova FP Galicia, as follas de ruta do Goberno galego para continuar consolidando estas ensinanzas ao longo da década.

No caso das aulas de emprendemento, cada unha delas (tanto as novas como as 60 que xa estaban en funcionamento) reciben unha achega da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades de 5.000?. Son un total de 25 as que se incorporan para o vindeiro curso en concreto as reflectidas na seguinte táboa:

A través deste programa, desenvólvense actividades que fomenten e canalicen as iniciativas emprendedoras do alumnado do centro educativo, e en particular do alumnado que está próximo a finalizar os ciclos, mediante un sistema de orientación, guía e titoría das ideas emprendedoras aportadas polo propio alumnado.

Ofrécese soporte administrativo e técnico para as primeiras fases dun proxecto emprendedor, similar ao dun marco de desenvolvemento dunha startup , xunto co asesoramento e axuda necesarios para poñer en marcha o seu proxecto empresarial. Se acada un nivel de madurez suficiente para a súa posta en marcha, faranse as xestións necesarias para a súa integración nun viveiro da Rede de viveiros de empresa do programa Eduemprende.

Desenvólvense actividades formativas focalizadas no desenvolvemento das habilidades e competencias que o alumnado debe adquirir para ter un enfoque emprendedor: habilidades persoais, sociais, de relación, de comunicación, de definición de produto, de desenvolvemento de prototipos ou de propostas.

A través do programa de espazos de tecnoloxía aplicada, dótase aos centros de FP de ferramentas e elementos que simulan as contornas laborais, nas que se poden empregar metodoloxías baseadas en proxectos ou retos próximos a cada sector produtivo, incorporando recursos apoiados en tecnoloxías dixitais tales como simuladores ou xemelgos dixitais.

Para o vindeiro curso incorpóranse un total de 15 centros a esta iniciativa, os reflectidos na seguinte táboa, que se suman aos 27 que xa desenvolvían o programa:

Aula 5.0 para automatización, deseño e implementación de dixital twin e cobot

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Espazo de tecnoloxía aplicada en soldadura

Aula tecnolóxica de análise e procesado de produtos saudables e eco–sostibles

Vilagarcía de Arousa

