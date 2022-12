O Centro Ramón Piñeiro homenaxea á catedrática de Filoloxía Románica da USC Mercedes Brea con motivo do seu nomeamento como profesora ‘ad honorem’

O secretario xeral de Política Lingüística participa no acto, onde tamén se presentou o volume Vieiros trobadorescos, unha escolma de estudos da autora publicados ao longo da súa carreira no ámbito da lírica galego–portuguesa

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2022

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou esta mañá na homenaxe á profesora e catedrática de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago de Compostela Mercedes Brea López, organizada polo Centros Ramón Piñeiro co gallo do seu nomeamento como profesora ad honorem.

O representante da Xunta de Galicia indicou que Mercedes Brea “pertence a unha xeración que sacou practicamente da nada a investigación en lingua e literatura galega e a levou aos niveis de cantidade, calidade e de recoñecemento de que hoxe goza”. En concreto, expresoulle á profesora Brea o agradecemento polo seu traballo “rigoroso, entusiasta e continuado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, ao que contribuíu a situar na vangarda investigadora”.

Canda o responsable de Política Lingüística tamén quixeron acompañar a catedrática no acto representantes da Universidade de Santiago de Compostela e do Centro Ramón Piñeiro. Durante a homenaxe, que estivo amenizado polas cantigas de Manoele de Felisa, a homenaxeada recibiu tamén unha placa de prata en recoñecemento dos anos de traballo, así como un exemplar do libro conmemorativo.

Ademais, as profesoras da USC e discípulas de Brea, Déborah González e Pilar Lorenzo Gradín, presentaron o volume Vieiros trobadorescos, unha escolma de estudos da autoría da profesora Brea publicados ao longo da súa traxectoria e, especialmente, distintivos da súa investigación no ámbito da lírica galego–portuguesa.

Esta homenaxe é un novo recoñecemento ao extenso percorrido académico da catedrática estradense que, durante varias décadas, liderou e promoveu a investigación sobre literatura medieval a través do frutífero proxecto Arquivo Galicia Medieval. Como directora da actividade Lírica profana galego–portuguesa, a súa figura foi decisiva para a posta en marcha da pioneira Base de datos da lírica profana galego–portuguesa (MedDB), accesible en liña desde 1996, e que serviu para que o Centro Ramón Piñeiro se situase á vangarda dos estudos de lírica medieval galega a nivel internacional. A esta importante ferramenta dixital desenvolvida baixo a súa dirección, seguiron outras dúas bases de datos igualmente destinadas a mellorar o coñecemento sobre a nosa literatura medieval: primeiro, a Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval (BiRMED), publicada en 2006, e, máis recentemente, a innovadora Base de datos paleográfica da lírica galego–portuguesa (PalMed, 2021).

Ao longo do seu camiño como catedrática de Filoloxía Románica na Facultade de Filoloxía da USC, Mercedes Brea ten destacado pola súa faceta docente, investigadora e xestora, así como polo seu firme compromiso coa universidade. Nomeadamente, coordinou un grupo de investigación recoñecido polos seus méritos e logros no ámbito da Filoloxía e a Literatura Románica Medieval (GI 1350). Así mesmo, foi responsable da Acción COST IS1005 Medioevo Europeo (Medieval Cultures and Technological Resources) e foi coordinadora da Rede de Estudos Medievais Interdisiciplinares, que permitiu pór en relación a actividade de medievalistas de distintas disciplinas. Ademais, asumiu diversas responsabilidades na USC como directora do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, vicerreitora de Profesorado e decana da Facultade de Filoloxía.





