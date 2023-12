O Centro de innovación da FP acolle este luns a presentación dun informe internacional da fundación COTEC sobre innovación educativa

O estudo ‘Innovación pública no deseño de políticas educativas: cara un sistema educativo innovador’ está elaborado por dita entidade coa colaboración de Red2Red

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, e a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participarán no acto



O Centro Galego de Innovación da FP Eduardo Barreiros, con sede en Ourense, vai acoller este luns a presentación internacional do estudo Innovación pública no deseño de políticas educativas: cara un sistema innovador. O documento, elaborado pola Fundación Cotec para a innovación en colaboración con Red2Red, consultoría especializada en políticas públicas, sostibilidade e fondos europeos, está concibido como unha primeira aproximación á capacidade de innovación da administración educativa e recolle 28 proxectos e iniciativas que empregan ferramentas de innovación pública para definir políticas en educación.

A Xunta de Galicia agradece á Fundación Cotec, cuxo obxectivo é promover a innovación como motor de desenvolvemento económico e social, que escollera o Centro Galego de Innovación da FP para dar a coñecer os contidos do dito estudo, que presentará a directora de Educación e formación da entidade, Ainara Zubillaga.

O evento contará coa participación da directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, e da directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey. Poderá seguirse de forma pre

previa inscrición . Comezará ás 10,00 horas coa benvida institucional por parte da directora do Centro Galego de Innovación da FP, Marta Vázquez. sencial ou en liña

No decurso da mañá tamén intervirán a presidenta da Fundación Cotec, Cristina Garmendia; o director xeral de Persoal, Formación e Innovación do Goberno de Aragón, José María Cabello, e o director de Educación en EsadeEcPol e consultor do Banco Mundial, Lucas Cortázar.





