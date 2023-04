O centro Gaiástech celebra a oitava edición da iniciativa #MESD cun ciclo formativo sobre marketing dixital

Impartiranse cinco talleres entre abril e maio nos que se abordarán diferentes aspectos dunha estratexia de marketing

Están dirixidos a empresarios, emprendedores e profesionais que queiran mellorar a presenza dixital da súa empresa

As inscricións son gratuítas e xa se poden realizar a través da web do GaiásTech



O centro GaiásTech da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia acollerá entre abril e maio a oitava edición do #MesD, enfocado nesta ocasión ao marketing dixital cun ciclo de accións formativas nas que se abordará a elaboración e desenvolvemento da estratexia para mellorar a presencia dixital dunha empresa. O #MesDMarketing está orientado a todas as persoas interesadas en mellorar as súas habilidades neste ámbito.

Serán en total cinco talleres nos que se afondará en temas como a posta en marcha dunha estratexia de Marketing Inbound, o posicionamento SEO, SEM, a efectividade da publicidade dixital mediante social ads, e como deseñar un plan de contidos para Social Media e a metodoloxía para implementalo.

Todos os talleres, de unha hora e media de duración, comezarán ás 17:00 h e poderanse seguir en liña. Serán impartidos por José Alcañiz, Fernando Mosquera e Melisa Piñeiro, da axencia de marketing ESTEREA. A inscrición é gratuíta e aberta para todo o mundo.

", levarse a cabo o 13 de abril e terá como obxectivo analizar o estado da arte en márketing dixital, segmentación de clientes, ciclos de compra, ferramentas de márketing dixital, metodoloxía e procedementos para a posta en marcha con éxito

A segunda actividade, que se desenvolverá o 20 de abril, leva por título "

" e ten como obxectivo ver o funcionamento de Google, factores onpage e offpage, o reto da IA, metodoloxía e ferramentas para facer unha auditoría SEO completa.

A actividade do mércores 26 de abril no marco do #MesDMarketing será "

". O obxectivo desta sesión é aprender os distintos tipos de campañas de Google Ads, usos recomendados, quality score, optimización de

", ofrecerá un programa completo para aprender as posibilidades de segmentación, tipos de campañas e métricas de referencia vía Meta Ads, Twitter Ads, Linkedin Ads, TikTok Ads. Factores de éxito.

", que se levará a cabo o 10 de maio, ten como obxectivo deseñar un plan de contidos, obxectivos, perfís, bloques de contidos, canles... Metodoloxía e ferramentas para implementalo e planificar contidos con éxito.

O GaiásTech é unha iniciativa da Xunta de Galicia para lograr a transformación dixital do tecido produtivo e xerar produtos, solucións e servizos cunha pegada tecnolóxica, que proporcionen maior valor, innovación e competitividade nun ámbito global. Así, a través de distintos servizos e actividades, o GaiásTech amósalles ás empresas a importancia de impulsar o talento dixital dentro destas, para desenvolver unha nova organización do traballo e unha cultura dixital na que o persoal e a clientela se sintan cómodos ante a incorporación das tecnoloxías.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando