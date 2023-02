O centro Gaiástech achega a vangarda tecnolóxica ás empresas de Galicia

Esta instalación, dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, centra parte da súa actividade deste ano na difusión de avances en tecnoloxías intelixentes, neurotecnoloxía, estratexia empresarial, deseño ou marketing

O centro acolle o 28 de febreiro na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela unha xornada sobre tecnoloxías disruptivas para o sector empresarial



O evento constará de cinco mesas redondas que tratarán os avances en intelixencia artificial, blockchain, big data, internet das cousas e realidade virtual



A difusión entre empresas e profesionais de Galicia dos últimos avances en tecnoloxías intelixentes, neurotecnoloxía, estratexia empresarial, deseño ou marketing dixital, centrará nos próximos meses a actividade do Centro GaiásTech na Cidade da Cultura de Galicia.

Este centro, que depende da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, enmarca a súa actividade no eixo transversal da Estratexia Galicia Dixital 2030, para a especialización tecnolóxica na nosa Comunidade, así como nos eixos 1 e 3, cos obxectivos de avanzar nunha sociedade dixital e inclusiva e nunha economía dixital e sostible.

Neste contexto, o

Centro GaiásTech organizará o vindeiro 28 de febreiro a xornada: “O futuro hoxe: as tecnoloxías que nos están cambiando”, que se celebrará na Cidade da Cultura. O obxectivo deste evento é reunir nun mesmo espazo as aplicacións que todas estas tecnoloxías teñen no día a día das empresas e, por tanto, ver a súa aplicabilidade no tecido produtivo.

A xornada contará con mesas redondas e relatorios moderados por persoas expertas en cada unha das tecnoloxías disruptivas: blockchain, big data, internet das cousas, intelixencia artificial e realidade virtual.

Este evento está dirixido tanto ao sector empresarial como á cidadanía en xeral, e mostrará as últimas tendencias en tecnoloxías disruptivas e o seu impacto no mundo empresarial. Desde as 9:00 h e ata as 17:45 h, as persoas asistentes poderán gozar dun completo programa con especialistas deste ámbito.

Para inscribirse no evento, as persoas interesadas poden visitar a

O GaiásTech está a programar para este ano actividades orientadas a favorecer a través do coñecemento a transformación dixital das empresas de Galicia, das administracións públicas e da sociedade.

Entre estas actividades atópanse os talleres en neurotecnoloxía, “Neurotecnoloxía: conectando a mente a un ordenador. Introdución e práctica”, que se levarán a cabo o vindeiro venres 24 de febreiro. Desenvolverase tamén un ciclo de formación sobre a Tecnoloxías de lean e dixitalización,

“LEAN E DIXITALIZACIÓN: a simbiose do método e a tecnoloxía “,

programado para o mes de marzo. Para as vindeiras semanas celebraranse as últimas sesións do #MesDDeseño “Formación sobre fotografía en redes e creación de contidos dixitais”. Neste eixo, o GaiásTech tamén está preparando una programación específica no eido da iniciativa #MesD para o marketing .

GaiásTech é unha iniciativa da Xunta de Galicia para lograr a transformación dixital do tecido produtivo e xerar produtos, solucións e servizos cunha pegada tecnolóxica, que proporcionen maior valor, innovación e competitividade nun ámbito global. Así, a través de distintos servizos e actividades, o GaiásTech amósalles ás empresas a importancia de impulsar o talento dixital dentro destas, para desenvolver unha nova organización do traballo e unha cultura dixital na que o persoal e a clientela se sintan cómodos ante a incorporación das tecnoloxías.





