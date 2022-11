O Centro A Aixola amplía a súa oferta formativa para o sector pesqueiro con tres cursos novos e suma un total de oito en 2023

A programación, de carácter gratuíto, supón máis de 1.900 horas de formación e inclúe novas accións de restauración de embarcacións en madeira, de inglés técnico marítimo e de prevención de riscos na pesca

O Centro de Formación A Aixola, que xestiona a Consellería do Mar a través do Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar, amplía o seu programa formativo en 2023 con tres novos cursos, o que supón un total de oito. Estas accións, que se imparten na súa sede do porto de Marín, terán lugar entre os meses de febreiro e xuño e supoñen máis de 1.900 horas de formación de carácter gratuíto.

Destas formacións poderán beneficiarse tanto operarios do sector pesqueiro como pescadores e profesionais do marisqueo, cónxuxes destes ou persoas con titulación ou certificado para traballar no sector pesqueiro. A inscrición para optar ás prazas ofertadas está xa aberta e pode facerse a través da páxina

web

Como cada ano, e antes de definir a programación, o Centro de Formación A Aixola analiza as propostas do seu alumnado e as demandas do sector para deseñar unha oferta formativa adaptada ás necesidades actuais.

O programa formativo da Aixola inclúe como novidades un curso de restauración de embarcacións en madeira, con 400 horas lectivas, entre febreiro e maio do vindeiro ano, e un curso de inglés técnico marítimo, que terá lugar en abril cunha duración de 90 horas. Tamén amplía o seu repertorio para ofrecer dúas sesións en prevención de riscos no sector pesqueiro de 50 horas lectivas.

Ademais, seguirá programando formacións ofertadas anteriormente, coma o curso de confección e mantemento de artes e aparellos de pesca, que permite a obtención do correspondente Certificado de Profesionalidade, o curso de velería e acastillaxe, o de Modelado Manual en Poliéster ou o de Instalacións Eléctricas para pequenas embarcacións de motor. Esta formación compleméntase con cursos de busca de emprego e autoemprego para favorecer a inserción laboral de todo o alumnado.

A especialidade do centro dependente da Consellería do Mar, cunha actividade cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), é o ensino baseado no traballo, combinando a preservación do coñecemento tradicional coa innovación. A metodoloxía, centrada no aprendiz e nas súas necesidades, é eminentemente práctica e permite unha formación sólida que deriva en altas taxas de inserción laboral do alumnado.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando