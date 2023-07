Case 600 mozos e mozas de 12 formacións de toda Galicia cítanse no IV Festival de Bandas Infantís e Xuvenís no Gaiás

Román Rodríguez refírese á importancia de “dar visibilidade entre o gran público ao traballo das seccións máis novas das bandas que fan un labor formativo indispensable”

A Cidade da Cultura de Galicia acolle ao longo de toda a xornada de hoxe a VI edición do Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia, no que preto de 600 músicos novos, de 12 formacións, interpretan os repertorios elixidos para a ocasión. Entre elas inclúese a Banda Sinfónica Xuvenil Galega, formada por medio cento de intérpretes, todos menores de 20 anos, pertencentes a diferentes bandas e conservatorios da Comunidade.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidade, Román Rodríguez, dou a benvida aos rapaces e rapazas participantes no encontro e remarcou o compromiso do Goberno galego “cun certame que enriquece a formación das xeracións máis novas e promove a educación na diversidade a través da música como linguaxe universal”.

O titular de Cultura da Xunta de Galicia estivo acompañado pola directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, e de Iván Estévez, presidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares, entidade a quen agradeceu “a organización dun festival que, ademais de mellorar a visibilidade destas agrupacións, amosa o seu traballo ao gran público e permite a rapazada de toda Galicia gozar dunha xornada festiva e de convivencia co seu amor pola música como nexo común”.

O festival, que se desenvolve no Gaiás ao longo de todo o día e con entrada libre e de balde, arrancou cunha interpretación do Himno Galego no Xardín do Teatro e rematará cun concerto da Banda Sinfónica Xuvenil Galega, que integran mozos e mozas de diferentes agrupacións de Galicia baixo a dirección de Tiago Correia.

As formacións que participan este ano son: a Banda da Escola de Música de Xinzo (Ponteareas), a Banda Xuvenil de Vilatuxe (Lalín), a Banda da escola de Música de Vilaboa, a Banda–Escola de Música de Barro, a Banda Infantil Unión Musical de Meaño, a Banda Xuvenil da Escola de Música de Salvaterra, a Banda Escola da Unión Musical de Tenorio, a Banda Infantil Sementeira de Narón, a Minibanda de Vilalba, a Banda de Música de Santádega (Coles) e a Chiquiband ? Agrupación Musical da Limia.

O Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia está organizado pola Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGBMP) e conta co apoio da Xunta de Galicia ?a través da Axencia Galega das Industrias Culturais e da Fundación Cidade da Cultura? e da Deputación da Coruña.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando