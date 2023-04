Case 300 docentes poderán mellorar a súa formación en cinco países estranxeiros

A Xunta establece dúas modalidades, unha de integración na vida escolar dun centro fóra de España, outra de realización dun curso no exterior

O prazo de presentación de solicitudes para o programa PIALE está aberto ata o 22 de maio



A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria do programa PIALE para a realización de actividades de formación do profesorado no estranxeiro en dúas modalidades, ben integrándose na vida escolar dun centro educativo fóra de España (130 prazas); ben realizando un curso de idiomas no estranxeiro (160 prazas). Poderá participar nesta convocatoria o profesorado de inglés, francés , alemán ou portugués de Infantil, Primaria, Secundaria, FP e Ensinanzas de Réxime Especial, así como os docentes de materias ou módulos non lingüísticos impartidos en linguas estranxeiras destas etapas educativas.