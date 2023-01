A Casa de Galicia en Madrid acolle a presentación da páxina web “Experiencias en Ribadeo”

O director da Casa de Galicia, Juan Serrano, deu a benvida a máis dun centenar de asistentes entre institucións, xente da cultura, operadores turísticos e demais invitados ao evento de presentación de Experiencias en Ribadeo.

Trátase dunha páxina web dedicada á comarca da Mariña, que dá a coñecer as actividades que se ofrecen no municipio que vai desde dar un paseo en barco pola ría de Ribadeo ata montar a cabalo, pasando por perderse dentro dun labirinto ou durmir en faro Illa Pancha. Todo iso e moito máis agrúpase na plataforma para que todas as empresas que ofrecen actividades e experiencias teñan un escaparate e os usuarios poidan acceder a todas ela nun só clic.

No acto de presentación de “Experiencias en Ribadeo” a gastronomía tivo una representación especial grazas á degustación de produtos agro alimentarios e pesqueiros da Mariña, cun completo menú conformado por croquetas de marisco (de Croquetina); embutidos de porco de Ou Mazo; empanada de bonito de Panadaría Torviso; cazoliña de fabas de Lourenzá de Terras da Mariña con polbo de Piñeira; espetada de pescada de Burela do petisco de calidade á galega sobre puré de patacas; arroz negro con luras da ría de Ribadeo, e torta de queixo do Restaurante Náutico. A adega que acompañou ao menú foi o viño albariño Ézaro de Castelo San Damián e vermú Arnao, tamén da firma ribadense Discosta.

A plataforma “Experiencias en Ribadeo” é una ferramenta dinámica, que continúa incorporando propostas de diferentes empresas, renovando a súa oferta e alternativas paira os turistas e locais, situándose como un instrumento imprescindible paira gozar dunha estancia plena e inesquecible en Ribadeo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando