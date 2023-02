A Casa de Galicia en Madrid acolle a presentación de 'Cuaderno de viaje al país natal' de Alfonso Armada

Juan Serrano, deu a benvida a Alfonso Armada que presentou o seu libro “Cuaderno de viaje al país natal”, con prólogo do tamén galego Manuel Jabois.

“Sinto non poder ter coñecido a Álvaro Cunqueiro, que foi director do xornal non que comecei, dixo referíndose ao Faro de Vigo. “Era amigo de meu pai. Ían xuntos tomar as cuncas e as xoubas. Cando ou meu pai lle dixo que eu quería estudar xornalismo díxolle que non, que mellor estudara Historia ou Medicamento”, contou Alfonso, como anécdota.

O escritor estivo acompañado por Pedro García Cuartango, Lucía Taboada e Luís Meana.





