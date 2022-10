A Casa de Galicia acolle a presentación do libro 'Puertas del Camino'

Jorge de Viveiro, Pepe Tejero e Roberto Díaz presentaron 'Puertas del Camino': 22.000 quilómetros e 10 meses de traballo que agora se materializaron nun libro de viaxes



O acto contou coa presenza de Juan Serrano, director da Casa de Galicia e Marta Rivera de la Cruz, Conselleira de Cultura, Turismo e Deporte da Comunidade de Madrid

Madrid, 26 de outubro de 2022

Juan Serrano, director da Casa de Galicia, deu onte a benvida ao profesor Jorge de Viveiro e aos fotógrafos Pepe Tejero e Roberto Díaz, que presentaron o seu libro “Puertas del Camino” con prólogo de José de Cora.

Ao acto acudiu a Conselleira de Cultura, Turismo e Deporte da Comunidade de Madrid, Marta Rivera da Cruz “que se caracteriza polo traballo profundo e continuado ademais de solvente. Todo iso coidando ao máximo a coherencia, tanto na análise dos problemas que afectan os madrileños, como nas solucións que adopta”, afirmou o director da Casa en Madrid, Juan Serrano.

Pola súa banda, Marta Rivera presumiu de quen fora o seu profesor, Jorge de Viveiro, e aclarou que, “o tempo fíxonos amigos. Cada vez que vou a Lugo, el convídame a comer, e eu regálolle un libro; pois ben, “Puertas del Camino” sería un libro que me houbese gustado regalarlle porque é un libro que te atrapa, un libro no que desexas quedar”.

Jorge de Viveiro explicou que "Puertas del Camino" recolle cincuenta portas vinculadas ás diferentes rutas xacobeas e fixo unha cronoloxía de como se xestou o libro e a culminación do mesmo, con máis de 22.000 quilómetros de ruta polo oito camiños de Santiago.

Por último, o autor non deixou pasar por alto aos outros dous protagonistas, Pepe Tejero e Roberto Diaz de quen dixo, “foron capaces de resaltar detalles que en persoa normalmente non veriamos. Instantáneas en primeiro plano que nos achegan a curiosidades que a primeira ollada son difíciles de apreciar na súa xusta medida.

O tres iniciaron unha travesía o26 de maio de 2021 tendo como primeiro destino a porta santa da igrexa finisterrana de Santa María dás Areas. A partir dese momento, realizaron o Camiño Norte, o Francés, o de Inverno, o Primitivo, o Inglés, o de Fisterra, o

Portugués e o de Vía da Prata. A viaxe, contan, foi unha auténtica exploración e, como todos os exploradores clásicos que remontaban os ríos desde a desembocadura, eles saíron sempre desde Santiago, remontando os camiños, e chegaban ao que sería, para o resto dos peregrinos, o lugar de inicio.

Das 50 portas, 19 están en Galicia e 31 no resto de España, Portugal e Francia. 22.000 quilómetros e 10 meses de traballo que agora se materializaron nun libro que onte fixo as delicias do público asistente.





