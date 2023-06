As carreiras de obstáculos (OCR) regresan ao Gaiás o vindeiro 2 de setembro grazas á iniciativa da Gladiator Race, apoiada pola Xunta

A carreira contará con máis de 6 quilómetros e 30 obstáculos e as entradas poderanse adquirir dende mañá ás 22,00 horas

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa; o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo e a directora–xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez presentaron na mañá de hoxe a carreira de obstáculos (OCR) Gladiator Race que terá lugar na contorna do Monte Gaiás o vindeiro sábado 2 de setembro. A carreira contará con máis de 6 quilómetros e 30 obstáculos e as entradas poderanse adquirir dende mañá ás 22,00 horas.

O responsable do Deporte galego salientou o apoio da Xunta a esta carreira e a este tipo de eventos, como xa aconteceu en 2019 coa carreira de obstáculos O Camiño Race que supuxo un grande éxito organizativo e de participación. Lete Lasa sinalou que, igual que o deporte galego mellorou as súas cifras de licenzas deportivas e de nenos e nenas mutualizados no programa Xogade tras a pandemia, a vindeira carreira de obstáculos que albergará o Gaiás superará as expectativas e amosou a súa esperanza de que se converta nunha cita recorrente.

Lete Lasa recordou a figura dos gladiadores do Imperio Romano aos que identificou como os grandes deportistas que temos hoxe en día e que en Galicia teñen acadado 22 medallas olímpicas e 47 paralímpicas. Neste sentido aplaudiu a versatilidade da carreira orientada tanto aos deportistas de alto nivel como os de perfil máis popular que intentan imitar a eses gladiadores que semana tras semana acadan importantes triunfos no panorama deportivo nacional e internacional.

Deste xeito, a Gladiator Race conta cunha filosofía parella ao lema do Plan Galicia Saudable da Xunta, ‘Deporte para toda a vida’ que procura a expansión dos hábitos activos e saudables en toda a poboación. Así, felicitou aos organizadores pola Gladiator Kids, onde os máis pequenos de entre 3 e 12 anos recorrerán unha menor distancia con menos obstáculos acompañados dos seus pais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando