Carolina Bescansa fantaseaba estas últimas horas en las redes sociales con una victoria en las primarias de Podemos Galicia. En su cuenta de Twitter compartió una encuesta elaborada por la edición on line de La Voz de Galicia en la que un 85% de los participantes votó por ella como favorita para liderar el partido morado en Galicia frente a un 15% que optó por Antón Gómez-Reino, el candidato afín a Pablo Iglesias.

"No tiene valor estadístico pero me hace ilusión", afirma Bescansa. Llamativo si tenemos en cuenta que aún no ha decidido si se presenta o no al proceso para elegir secretario general.

La mañana ha sido también de cruce de declaraciones entre los dos posibles candiatos a liderar Podemos en Galicia. Antón Gómez-Reino le reprochaba a Bescansa que "Galicia no puede ser un retiro dorado", ella le contestaba por la tarde que "hay mucho que hacer en la comunidad, esto no puede ser un retiro dorado".

Ocurra lo que ocurra, la polémica en twitter está servida. Desde que la fundadora de Podemos anunció que se está pensando venirse a Galicia hay quien la apoya, pero también son muchos los que la ven como una paracaidista que vuelve a su tierra de modo interesado. José García Buitrón, por ejemplo, sospecha que quiera utilizar la comunidad como trampolín para volver a atacar a Pablo Iglesias.