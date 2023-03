X. Carlos Fdez, ingeniero de Obras Públicas: "a más de 160 km/h no es rentable transportar mercancías en tren"

En este momento en el que tanto se está hablando sobre transporte de mercancías en tren, de corredor atlántico noroeste y de inversiones para igualarlo con el del Mediterráneo surgen dudas: ¿qué inversión hace falta?, ¿por qué no sirve la vía del AVE para llevar contenedores?

Xosé Carlos Fernández es ingeniero de Obras Públicas especializado en ferrocarril y a su juicio no sería necesaria una inversión multimillonaria para ponernos en el mapa del transporte de mercancías por tren. Fernández apuesta por utilizar no solo la línea de Monforte a Ponferrada, sino también la que ya existe por Ourense, Zamora y Medina del Campo, que ha quedado liberada de viajeros.

"Es perfectamente apta, non sei por qué se fala so da liña de Lugo", lamenta en Cope Galicia.

¿Por qué es necesaria una via diferente para mercancías?

Otra cuestión: desde siempre hemos visto como los trenes de mercancías circulaban por la misma línea que el de viajeros. ¿Por qué ahora no es posible?

Fernández explica en Cope Galicia que las vías de alta velocidad son solo para pasajeros. Los AVE son más ligeros que los trenes de mercancías y la resistencia que ofrecen a la vía es diferente también. Un tren de viajeros tiene un peso de entrte 16 y 19 toneladas por eje, los de mercancías superan los 22-23 y por lo tanto la resistencia que ofrecen a la vía es muy diferente.

Al margen de ese tipo de cuestiones técnicas, no sería rentable transportar contenedores tan rápido. "As velocidades que se alcanzan para os viaxeiros non son necesarias para as mercadorías. É mais, as mercadorías se van a máis de 160 kilómetros por hora xa non serían rendibles".

Pendientes de los trenes Avril para viajeros

¿Y qué ocurre con la llegada del AVE a Coruña y a Vigo? Actualmente la línea va desde Madrid a Ourense y en esa ciudad es necesario cambiar de tren porque cambia el ancho del sistema.

Fernández cree que la mejor opción de futuro sería convertir la actual vía desde Ourense en ancho internacional (actualmente tiene ancho ibérico). Según sus cálculos llevaría un mes hacerlo y no sería necesario cortar el tráfico ferroviario porque hay dos vías, una para cada sentido.

Los trenes Avril prometidos por el gobierno reducen tiempo porque se adaptan automáticamente al ancho de vía, pero pueden plantear un problema de frecuencias.

"¿Son necesarios eses trens?, si, e aforran tempo, pero coidado porque son moi grandes e se non van cheos poderían reducirse as frecuencias", advierte el especialista.

Actualmente circulan diez trenes en cada sentido y como mucho podríamos llegar a 12 siempre que no se produzca ese efecto de trenes vacíos que teme Xosé Carlos Fernández.

Los trenes Avril estaban comprometidos para el pasado verano, pero problemas en la fabricación han retrasado su llegada a España.

Reunión en Vitoria para hacer presión

Este lunes se reunieron en Vitoria los presidentes de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco para reivindicar inversiones de modernización de la línea ferroviaria.

Es prioridad para las cuatro autonomías que sus puertos cuenten con conexión con el corredor atlántico. Desde la Xunta consideran, además, insuficiente, la inversión prevista por el ministerio de Transportes.

"Ha sido un encuentro fructífero y con un compromiso, aprovechar juntos al máximo todo el potencial de la Cornisa Cantábrica", decía el presidente de Galicia, Alfonso Rueda.

En ese mismo sentido, la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, considera que se tendría que multiplicar por ocho los 1.100 millones que baraja el Gobierno. "No vemos nada sobre la salida sur de Vigo, tampoco la conexión con el muelle de Bouzas ni el eje entre Ferrol-A Coruña y Lugo.