A campaña de verán da Xunta ofrece alternativas de ocio educativo para todas as idades e inquietudes

O minicampamento ten lugar no hotel As Maceiras e ofrece actividades na natureza para mozos de entre 10 e 14 anos

Pola súa banda, o campamento ‘Manzaneda alta montaña’ permite que mozos de entre 9 e 12 anos se divirtan na estación de Manzaneda e realicen actividade de multiaventura, hípica ou orientación

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Pobra de Trives (Ourense), 26 de xullo de 2023

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou hoxe os mozos que participan no campamento e no minicampamento no concello da Pobra de Trives. Durante as visitas lembrou que a campaña de verán da Xunta ofrece distintas alternativas de ocio educativo para todas as idades e inquietudes.

A directora achegouse primeiro ao minicampamento ‘Coñece Galicia’ que ten lugar no hotel As Maceiras. Este programa permite estadías de cinco días en establecementos hoteleiros para a mocidade de 10 a 14 anos en distintos puntos da Comunidade. Neste da Pobra de Trives, os rapaces e rapazas poderán realizar roteiros, tiro con arco, orientación na montaña e visitas a zonas de interese como o Souto de Rozabales.

Pola súa banda, o campamento que se realiza na estación de alta montaña de Manzaneda permite actividades para mozos e mozas de entre 9 e 12 anos que tamén teñen como protagonistas a natureza. Este campamento ofrece actividades de

tirolina, parque multiaventura, hípica, orientación ou piscina, entre outras.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando