Calvo destaca o potencial da alianza estratéxica da Eurorrexión coa confederación de empresarios do Miño para gañar competitividade e aproveitar os fondos europeos

Refírese a sinatura do convenio como un novo fito na colaboración entre os territorios que supón avances de cara a facer a Eurorrexión máis industrial, competitiva, innovadora, internacional e atractiva

Di que Galicia será quen de prepararse para o vindeiro Marco Financeiro 2021–2027 e de aproveitar os fondos Next Generation para encarar os retos de futuro



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Vila Nova de Famalição (Portugal) 15 de xuño de 2022

O vicepresidente segundo da Xunta e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacou hoxe o potencial da alianza estratéxica da Eurorrexión coa Confederación de empresarios do Miño para gañar competitividade, innovación e atractivo no territorio transfronteirizo e aproveitar os fondos europeos.

Máis polo miúdo, citou algúns exemplos que ilustran o avance que se acadarán neses ámbitos como o industrial co reforzo do traballo da federación Luso Galaica do Metal (Feluga) e do sector da automoción; o competitivo co Clúster Téxtil Moda da Eurorrexión e o clúster da Biotecnoloxía Luso–Galaica; a innovación coa aposta polo sector aeroespacial; a internacionalización con misións comerciais conxuntas nos mercados ou desde o punto de vista do atractivo turístico, a oportunidade que supón o Xacobeo dobre.

Durante o acto, Diego Calvo tamén recoñeceu o compromiso do presidente do CCDR–N, Antònio Cunha, das universidades, das empresas e da Xunta de Galicia para conciliar os intereses galegos e portugueses e seguir estreitando vínculos no marco da Eurorrexión. “É moito o feito, pero menos do que aínda podemos conseguir se seguimos traballando unidos”, dixo.

Nese contexto, referiuse á sinatura do convenio como un novo fito na colaboración entre os territorios que supón: unir a experiencia da Agrupación e das 120.000 empresas que representa a Confederación do Minho, un novo exemplo de colaboración público–privada, enxalzar o europeísmo e salientar o potencial futuro da Eurorrexión.

Ademais, no relativo ás oportunidades que brinda Europa, Diego Calvo amosouse convencido de que Galicia será quen de prepararse para o vindeiro Marco Financeiro 2021–2027 e de aproveitar os fondos Next Generation para encarar os retos de futuro. A ese respecto, incidiu en que a nosa Comunidade seguirá defendendo o liderado español en automoción coa planta Stellantis á cabeza. “Ser a planta máis produtiva de España cremos que debe ter un tratamento acorde no reparto dos fondos comunitarios”, engadiu.

Por último, rematou a súa intervención celebrando no eido das infraestruturas o compromiso reiterado en repetidas ocasións polo Goberno luso coa alta velocidade entre Vigo e Porto e expresando a intención de seguir apostando polo impulso do Corredor Atlántico de mercadorías e dunha saída Sur en Vigo. “Nunca nos oporemos ao progreso da Meseta ou da cornixa mediterránea, como nunca cesaremos de defender o desenvolvemento da franxa atlántica. Falar de equilibrio territorial implica abordar as infraestruturas”, sentenciou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando