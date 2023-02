O Bono Turístico #QuedamosEnGalicia acadou máis de 39.000 beneficiarios nas súas tres edicións

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, compareceu no Parlamento de Galicia para dar conta do balance do bono turístico #QuedamosEnGalicia

Durante a súa intervención, Nava Castro puxo en valor a importancia desta iniciativa para a recuperación do sector turístico

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2023

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, compareceu hoxe ante a Comisión 6ª do Parlamento para facer balance da iniciativa levada a cabo polo Goberno galego para incentivar o turismo na nosa Comunidade, o Bono Turístico #QuedamosEnGalicia, do que resultaron beneficiadas 39.051 persoas.

Durante a súa comparecencia, Nava Castro expuxo que o bono turístico foi posto en marcha coa intención de axudar e impulsar a reactivación económica do sector, así como de incentivar aos galegos e galegas a consumir no turismo galego.

Neste senso, indicou que o bono turístico marcou un punto de inflexión no impulso ao sector turístico galego e na recuperación económica, demostrándose isto gracias aos datos obtidos nas tres edicións do mesmo, tanto no volume de empresas adheridas como polo número de beneficiarios.

Nesta última edición, ademais de reincentivar o sector turístico tamén se pretendía paliar a estacionalidade turística, polo que se promoveu o uso da tarxeta fóra dos meses de verán, non estando operativa entre o 1 de xullo e o 15 de setembro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando