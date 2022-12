As bolsas para realizar programas de mobilidade en 14 países extracomunitarios chegan a un total de 65 estudantes das universidades galegas

O obxectivo é favorecer a participación do alumnado nestas experiencias que melloran o seu haber lingüístico e cultural cunha axuda de ata 1.700 ? por persoa

Por universidades, 30 dos bolseiros son da de Santiago de Compostela, 21 da de Vigo e 14 da da Coruña

Os países de destino son Chile, Arxentina, Estados Unidos, México, Brasil, Corea do Sur, Colombia, Suíza, Uruguai, Reino Unido, Xapón, Canadá, China e Costa Rica



Diario Oficial de Galicia

a resolución das bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas galegas que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2022–2023. Un total de 65 estudantes (o 65% deles mulleres) benefícianse destas axudas, que teñen unha dotación económica máxima de 1.700? por persoa.

A convocatoria foi dirixida a alumnado matriculado no curso 2022/23 en calquera das universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia, en estudos oficiais de grao e que tivera autorizada a súa participación no programa de mobilidade pola súa correspondente universidade.

Por universidades, 30 dos bolseiros son da de Santiago de Compostela, 21 da de Vigo e 14 da da Coruña. Por países, a 14 son persoas que realizan a mobilidade en Chile, nove en Arxentina, oito nos Estados Unidos, oito en México, cinco en Brasil e cinco en Corea do Sur. Con tres bolseiros cada un figuran Colombia, Suíza e Uruguai; con dou cada un Reino Unido e Xapón e con un cada un Canadá, China e Costa Rica.

Por ramas de coñecemento, case a metade dos alumnos (o 46%) están matriculados nunha titulación da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, o 23% en Ciencias da Saúde, o 16% en Enxeñaría e Arquitectura, o 9% en Artes e Humanidades e o 6% en Ciencias.

O obxectivo desta liña de axudas é favorecer a participación da mocidade galega en programas de mobilidade en universidades estranxeiras que lles permitan incrementar o seu haber lingüístico e cultural. A natureza destas experiencias permítelle ao alumnado integrarse nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos académicos, profesionais e persoais en xeral.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando