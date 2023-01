As axudas directas de entre 800 € e 1.500 € do programa Impacto autónomo poden solicitarse a partir do 9 de xaneiro e ata o 9 de febreiro

A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, presentou hoxe as características principais da nova iniciativa da Xunta nunha visita que realizou en Lugo á empresa Pampering



O DOG publica hoxe as bases da nova convocatoria da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade coa que se busca, con 30 millóns de investimento, minimizar o impacto da suba dos custos en materias primas e/ou enerxéticos



Os apoios van dirixidos ás persoas autónomas dadas de alta no Reta ou Réxime do Mar, incluídas as societarias e microempresas con ata 10 traballadores e mutualistas



Terán que presentar uns rendementos netos mínimos de 10.000 euros e máximos de 30.000 euros no último exercicio económico pechado (2021)



As axudas directas do programa Impacto Autónomo da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade poden solicitarse desde o 9 de xaneiro e ata o próximo 9 de febreiro. O Diario Oficial de Galicia (DOG)

as bases da convocatoria da primeira edición desta iniciativa, que conta cun investimento de 30 millóns de euros e ofrece axudas directas ás persoas autónomas de entre 800 euros e 1.500 euros para minimizar o impacto da suba dos custos en materias primas e dos subministros como os enerxéticos, que están a afectar e condicionar a actividade económica das persoas traballadoras por conta propia e microempresas.

Impacto autónomo pretende, en definitiva, axudar de xeito específico ás persoas traballadoras por conta propia a paliar o custe da vida. Así o expuxo hoxe a secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, nunha visita que realizou en Lugo á empresa Pampering –dedicada á elaboración de produtos de panadería e confeitaría– que é beneficiaria do Bono Autónomo e de incentivos á contratación e outras axudas para este colectivo, que promove a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Os beneficiarios das novas axudas serán as persoas autónomas dadas de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (Reta) ou Réxime do Mar, incluídas as persoas autónomas societarias e microempresas de ata 10 traballadoras e traballadores, e os mutualistas. As bases sinalan que será obriga contar con domicilio social en Galicia e ter uns rendementos netos mínimos de 10.000 euros e máximos de 30.000 euros no último exercicio económico pechado (ano 2021).

Para o caso dos autónomos societarios, ademais de cumprir co requisito de ter rendementos netos da actividade económica ou de traballo a nivel individual, a facturación da sociedade deberá ter un mínimo de 50.000 euros e non poderá superar os 750.000 euros. Tamén poderán ser persoas beneficiarias os traballadores por conta propia de tempada que están de alta no momento da presentación da solicitude de axudas, e que teñan estado de alta un mínimo de catro meses e un máximo de nove meses nos anos 2021 e 2022.

A contía dos apoios establecerase en función dos rendementos netos e conforme á escala que se publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG). Para as persoas autónomas de tempada, os importes reduciranse á metade. É preciso indicar que estas axudas son compatibles con calquera outro tipo de apoio da Xunta que impulsen o emprego autónomo. Para aquelas actividades que se desenvolvan en establecementos fixos abertos ao público, o negocio deberá estar aberto ao público durante os seis meses posteriores á publicación da orde de axudas.

Os 30 millóns de euros de investimento neste programa son adicionais aos 33 millóns de euros de orzamento xa consolidado para este colectivo nos presupostos da Xunta de 2023 para seguir apoiando a estes profesionais.

