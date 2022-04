Axentes medioambientais da Xunta interceptan a un pescador en Friol por non respectar nin o cupo nin o talle das capturas

O infractor levaba escondidas no seu coche 7 troitas que pescara na zona libre do río Narla e con medidas que oscilaban entre os 15 e os 25 centímetros de lonxitude Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

No momento en que foi interceptado, o pescador, un veciño do municipio de Friol con licenza vixente, levaba escondidas no maleteiro do seu coche un total de 7 troitas de entre 15,5 e 25 centímetros, motivo polo que os axentes decidiron decomisar todas as capturas e trasladalas ao Asilo de San Roque, en Lugo.

A denuncia xa foi rexistrada na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en Lugo e serán agora os servizos xurídicos do departamento os que analizarán os feitos denunciados antes de tramitar o correspondente expediente sancionador, dándoselle a opción de alegar ao interesado.

En todo caso e á vista do informe elaborado polos axentes, todo apunta a que o pescador se enfrontará a unha falta leve en virtude da Lei 2/2021 de pesca continental de Galicia, condicionada á cualificación dos feitos que se faga no marco do propio procedemento administrativo.

Aínda que non se trata dun caso de furtivismo, cómpre lembrar que este tipo de operacións contra pescadores que incumpren a normativa tamén son importantes para garantir o correcto desenvolvemento da tempada de pesca na Comunidade así como o futuro das poboacións ictícolas dos ríos galegos.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.