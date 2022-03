A Axencia para a Modernización Tecnolóxica porá en marcha en abril un ciclo de webinars sobre novas tendencias dixitais para profesionais

Esta iniciativa agrupa baixo a denominación TranformaTech Sessions ata 37 webinars nas categorías de Talento Xove e Profesional

Exploran diversas temáticas vinculadas ás tecnoloxías disruptivas e ao seu impacto na sociedade, e continuarán o seu desenvolvemento durante o segundo e terceiro trimestre do 2022

Esta iniciativa é unha das novidades do catálogo de actuacións do Plan DigiTalent para o curso 2021/2022, co que a Axencia segue a poñer o foco no impulso do talento dixital da comunidade







