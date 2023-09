A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue invita á cidadanía a doar nesta fin de semana de setembro

As dez unidades móbiles de ADOS estarán, nesta semana, en máis de 40 concellos co fin de garantir o axeitado abastecemento de compoñentes sanguíneos dos hospitais da nosa Comunidade

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2023

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) convida a toda a cidadanía a doar sangue nesta fin de semana, en especial ás persoas do grupo cero negativo, cuxas reservas se atopan en niveis baixos. En moitos dos labores asistenciais que se realizan a diario nos hospitais de Galicia son imprescindibles os compoñentes sanguíneos. Por iso, é imprescindible a xenerosidade e altruísmo de toda a cidadanía, polo que ADOS solicita un esforzo especial para incrementar as reservas de sangue e conseguir entre 400 e 500 doazóns diarias de sangue que garantan os compoñentes sanguíneos necesarios para que os hospitais galegos desenvolvan o seu labor asistencial.

Pode doar sangue calquera persoa maior de idade, que pese máis de 50 quilos e que non padeza nin teña padecido enfermidades transmisibles polo sangue. A doazón de sangue é un acto sinxelo que permite a moitas persoas solucionar o seu problema de saúde e mesmo salvar vidas.

As distintas unidades móbiles da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue visitarán, nestes días, máis de 40 concellos galegos para conseguir as doazóns precisas que garantan o desenvolvemento do gran labor asistencial dos distintos centros sanitarios de Galicia.

ADOS espera contar de novo coa solidariedade da cidadanía galega nos seguintes desprazamentos:

Vernes 1 de setembro

Irixoa, Carballo, Cantón–Obelisco (A Coruña), Ribeira, Pobra do Caramiñal, Cambados, A Guarda, Covelo, Chantada, Verín

Sábado 2 de setembro

Covas, Parque de Eirís (A Coruña), Ribeira, Gondomar, Verín

