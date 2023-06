Os cortes comezarán o mércores ás 10 horas nos ramais de entrada e saída do enlace do punto quilométrico 30 en sentido Vigo da autovía A–55, habilitándose itinerarios alternativos

As restricións de tráfico son necesarias para construír o novo ramal directo de conexión da autovía Tui–A Guarda coa estrada N–551 e o ramal de entrada sentido Vigo

Estas actuacións enmárcanse nas obras da autovía Tui–A Guarda, entre os enlaces da A–55 e Areas, cuxo grao de execución se atopa actualmente ao 79% e que supoñen un investimento autonómico de 30 M?



O avance nas obras de conexión da autovía Tui–A Guarda coa A–55 fará necesarios novos cortes de tráfico a partir deste mércores.

Estes cortes, que comezarán ás 10 horas e rematarán previsiblemente en setembro, realizaranse nos ramais de entrada e saída do enlace do punto quilométrico 30 en sentido Vigo da autovía A–55. Para garantir a circulación do tráfico habilitaranse desvíos alternativos que estarán debidamente sinalizados.

O peche da circulación é necesario para construír o novo ramal directo de conexión coa estrada N–551, así como o ramal de entrada sentido Vigo.

Tui–A Guarda coa A–55 e o polígono de Areas, no que a Xunta inviste 30 M?, acadan un grao de execución do 79%.

Máis en concreto, os traballos de movemento de terras acadan o 85% de execución total; os recheos, o 88%; os firmes, o 55%; e as drenaxes, o 56%. Tamén se atopan avanzadas as estruturas, xa que a execución dos pasos superiores rolda o 95%; a dos inferiores xa acadou o 100%; e a dos muros achégase ao 75%.





