Augas de Galicia actualizará o censo de industrias con autorización de vertedura

A entidade hidráulica da Xunta contará con apoio técnico para a revisión do censo de industrias obrigadas a obter autorización de vertido e para a asistencia aos concellos na elaboración dos permisos

O servizo de apoio inclúe a realización das inspeccións e toma de mostras nas industrias en colaboración coa gardería fluvial, así como a asistencia na detección e seguimento dos vertidos contaminantes e das medidas correctoras para a súa emenda

Prevense auditorías en depuradoras nas que Augas de Galicia ten asumida a xestión dos servizos municipais, nas que se inclúen as depuradoras de Nigrán, Tragove (Cambados), Meaño, Gondomar, Umia (Ribadumia), Tomiño e Vilaboa

Augas de Galicia actualizará o censo de industrias obrigadas a contar con autorización de vertedura para realizar a súa actividade.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade licitou hoxe por 1.809.173 euros o servizo de apoio técnico para o control de verteduras de usuarios non domésticos aos sistemas de saneamento, así como para a realización de auditorías nas redes de saneamento e nas estacións depuradoras de augas residuais.

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica hoxe o inicio da contratación deste servizo de asistencia técnica, que permitirá incrementar a inspección e control de verteduras industriais e de usuarios non domésticos aos sistemas de saneamento, así como a supervisión e auditoría das redes de saneamento municipais.

As empresas interesadas neste contrato poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 14 de febreiro de 2023.

As actuacións de inspección e control de verteduras industriais e de usuarios non domésticos comprenden os traballos de actualización do censo de industrias obrigadas a obter permiso de vertedura ao sistema público de saneamento e depuración de augas residuais urbanas; así como a asistencia aos concellos na elaboración dos permisos de vertedura aos sistemas públicos de saneamento.

Na prestación destes servizos inclúese a realización das inspeccións e toma de mostras nas industrias e, no seu caso, o apoio á gardería fluvial nas súas tarefas. Ademais, prevé a asistencia aos concellos e a Augas de Galicia, tanto loxística como tecnicamente, na realización dos traballos de campo encamiñados á detección e seguimento dos vertidos industriais detectados e das medidas adoptadas polos titulares para a emenda do foco e o cumprimento do regulamento.

Ao abeiro deste contrato realizaranse tamén as auditorías das redes de saneamento que solicite Augas de Galicia. Entre os factores que se avaliarán inclúese a análise da entrada de volumes elevados de infiltración de augas brancas e augas pluviais nas instalacións; as entradas de auga de mar na rede de saneamento; os vertidos industriais que incumpren o requirido pola lexislación vixente; ou outras situacións anómalas que condicionan os caudais e cargas recibidos nas plantas de tratamento de augas residuais.

A este respecto, como mínimo, realizaranse auditorías no caso daqueles contratos de xestión de servizo público, concesión de obra pública ou servizo polos que Augas de Galicia asumiu o servizo de depuración de instalacións de titularidade municipal. Aquí inclúense as estación de tratamento de augas residuais de Nigrán, Tragove (Cambados), Meaño, Gondomar, Umia (Ribadumia), Tomiño e Vilaboa.

O contrato licitado hoxe tamén prevé a colaboración na elaboración do estudo e informe de inclusión das instalacións para as que se aprobe, segundo a Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, a asunción da xestión dos servizos do ciclo da auga dos distintos concellos por parte de Augas de Galicia, sempre que o municipio solicite a dita encomenda de xestión da infraestrutura municipal da auga á Xunta.





