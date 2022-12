A Asociación de Veciños de Vilamaior, en Monterroso, constrúe un local social coa axuda da Xunta

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explicou que recibiron unha achega de 15.000 euros que aproveitaron para obrar e equipar un pequeno centro de reunións



O Plan específico de acción comunitaria apoiou este ano a 31 entidades participativas da provincia con achegas que suman 433.600 euros



Monterroso (Lug

o), 29 de decembro de 2022

A Asociación de Veciños de Vilamaior, en Monterroso, dotouse dun local social grazas a unha axuda da Xunta de Galicia ao abeiro do Plan

específico de acción comunitaria para potenciar o asociacionismo veciñal. A

Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes achegou 15.000 euros, o 90% do orzamento indicado na solicitude.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, comprobou hoxe o resultado da actuación, que consistiu na construción dun pequeno centro para reunións, duns 50 metros cadrados,

con tellado a unha soa auga, paredes en bloque revestidas con morteiro hidrófugo, e o interior con cámara e illamento de la de roca; colocáronse cinco ventás abatibles de PVC branco e acometeuse a instalación eléctrica, con catro enchufes e oito focos de luz LED.

No que respecta ao equipamento, adquiriron mesas, bancos e cadeiras e un ordenador.

A asociación foi creada no ano 2008 e na actualidade conta con 114 socios; ata o de agora carecían de sede propia, o que limitaba a súa actividade xa que tiñan que valerse dunha carpa exterior. O novo local suporá un lugar de encontro para os veciños e veciñas, no que realizar actividades, asembleas, e mesmo axudar ás persoas que o precisen no uso das novas tecnoloxías.

Arias explicou que a Xunta convoca anualmente axudas específicas destinadas a entidades de participación cidadá –organizacións veciñais, asociacións de mulleres rurais e comunidades de usuarios de augas– para realizar investimentos, tanto de obra como de equipamentos.

O delegado territorial destacou a relevancia do apoio a estas entidades, que son claves na dinamización social, o intercambio xeracional e o esparexemento, especialmente nos núcleos do rural. Nesta liña, referiuse á consolidación do orzamento do Plan específico de acción comunitaria para 2023, con 3M? que manteñen o incremento do 20% rexistrado neste ano.

En 2022, 224 entidades veciñais de toda Galicia recibiron apoio da Xunta para realizar obras de mellora nos seus locais, especialmente centradas na accesibilidade e na eficiencia enerxética, adquirir novo mobiliario e equipamento, ou reparar captacións de augas, entre outras.

No caso de Lugo houbo 31 colectivos beneficiarios que recibiron un global de 433.588 euros. Deles, 30 foron asociacións veciñais e un, unha asociación de mulleres rurais. “O obxectivo –sinalou o delegado– é mellorar a calidade de vida local e fomentar e dinamizar a participación veciñal e a cohesión social”.





