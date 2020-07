Así viven los gallegos una jornada de reflexión atípica

Los comicios al Parlamento de Galicia, previstos para el 5 de abril, fueron retrasados debido a la pandemia del covid-19. Una decisión sin precedentes obligada por una situación también sin precedentes en todo el mundo. Será mañana. Es mañana, 12 de julio, cuando la población gallega y vasca está llamada a los colegios electorales.

Una jornada atípica tras el estado de alarma

Si la campaña ha sido atípica, la jornada de reflexión, también lo está siendo. Las personas que vemos por la calle lo hacen con en su mayoría con mascarilla y con la debida distancia de seguridad. La fotografía fija del día ha cambiado, pero no lo ha hecho las tradicionales instantáneas de los candidatos en este día. No obstante, en el centro de la ciudad, poca es la gente que se puede ver. La instantánea no es ni de lejos la que habría por estas fechas en una ciudad como Santiago de Compostela.

Ambiente de nueva realidad en la calle

El ambiente en la capital, Santiago de Compostela, es el de la nueva normalidad, o realidad. En ella los gallegos están aprovechando una jornada de reflexión para pasear, tomar algo en los bares o simplemente estar en sus casas. Tal como informamos ayer, las personas relataban la vuelta a retomar poco a poco y con seguridad su día a día en lo que se puede. Muchos de ellos afirmaban que hay que ir con seguridad y poco a poco a la nueva realidad.

Todos los que vayan a votar, eso sí, deberán hacerlo con mascarilla y distancia de seguridad. Es la 'nueva realidad' que muchos gallegos y vascos tendrán que realizar para acudir a las urnas con seguridad. Para ello, la Xunta de Galicia ha dispuesto de mascarillas, más de dos millones, geles desinfectantes y pantallas faciales para aumentar la seguridad en estos comicios.