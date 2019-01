Arrestado un hombre de 79 años por daños en más de 1.200 coches de Vigo

La Policía Nacional le atribuye a un vecino de Vigo de 79 años daños en 1.120 coches durante el último año. También lo acusan de agredir a tres personas en el barrio de O Calvario utilizando para ellos el bastón o un paraguas.

Según cuenta La Voz de Galicia fue el dueño de un coche quien lo pilló estos días "in fraganti" rayando su vehículo en la zona de A Doblada. Se encaró con él y no sólo no le pidió disculpas sino que lo agredió y le rompió la nariz y las gafas. Acto seguido el detenido intentó huir, pero el agredido lo retuvo y avisó a un coche patrulla que estaba pasando por la zona.

No era ese el único vehículo que había dañado ese día, la policía cree que había provocado destrozos en siete más. A unos les había hecho rayazos con una llave y a otros les había obstruído las cerraduras con palillos. Lejos de darse por satisfecho ocasionó también desperfectos en un portal cercano.

El arrestado tiene atemorizado al barrio de O Calvario y le constan 12 detenciones anteriores por actos vandálicos. Además no duda en agredir a quienes tienen algún encontronazo con él. Sumando actuaciones a los agentes les dan 1.120 vehículos dañados por ese hombre.

A raíz de esta situación fue internado recientemente en un centro especializado para evaludar su salud mental, pero los médicos que lo trataron le dieron el alta en sólo unos días al certificar que no tiene problemas mentales. "Simplemente es una persona mala", explica un experto policial en La Voz de Galicia.