Arrancan as obras de ampliación do Museo Massó, cun investimento de máis de 1,2M€ ao abeiro do Plan Xeración Cultura

Os directores xerais de Cultura e de Patrimonio Cultural, Anxo M. Lorenzo e Mª del Carmen Martínez, visitan o centro para supervisar o inicio dos traballos

A intervención permitirá incorporar ao museo novos espazos como as naves da antiga conserveira e salgadura Piñeiro, o que suporá duplicar o espazo expositivo

Exporanse ao público fondos do pintor Lugrís que actualmente permanecen gardados

Tamén se mellorarán as condicións xerais do centro museístico no eido enerxético e medioambiental, na seguridade, na climatización e na accesibilidade

A Xunta de Galicia inviste máis de 1,2M? nas obras de ampliación do Museo Massó, en Bueu, que veñen de arrancar coa acta de replanteo, tal e como explicaron esta mañá o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e a directora xeral de Patrimonio Cultural, Mª del Carmen Martínez, durante unha visita para supervisar o inicio dos traballos que teñen unha duración de seis meses.

Segundo explicaron os representantes da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, este proxecto é unha das accións enmarcadas no Plan Xeración Cultura, a folla de ruta do Goberno autonómico coa que este ano se está a acompañar ao sector nun momento de impulso. Entre os seus cinco eixos de actuacións inclúese a mellora de infraestruturas culturais e a conservación do legado patrimonial como a que está prevista no museo.

O obxectivo principal desta intervención é, por unha parte, mellorar as condicións xerais de uso do museo e, por outra, poñer en valor e incorporar espazos da antiga conserveira actualmente en desuso. Deste xeito, o museo gañará un total de 600m² novos de espazo expositivo, o que suporá duplicar a súa superficie actual.

No que atinxe ás condicións xerais do edificio, abordarase a conservación e posta en valor dos sistemas construtivos das edificacións que foran parte do museo, moitas delas edificacións históricas, testemuño da industrialización da salgadura e da conserva e, en especial, das estruturas de madeira. Trátase, por tanto, de recuperar o aspecto e os valores orixinais dos elementos singulares que se conservan nestas edificacións.

Tamén se actuará no eido medioambiental, con traballos enfocados á eficiencia enerxética con fin de reducir os consumos enerxéticos, para o cal aplicaranse medidas de illamento térmico nas cubertas e fachadas e renovaranse as instalacións de climatización e iluminación. A obra complétase con outras actuacións enfocadas á mellora das condicións de seguridade do edificio e de accesibilidade ao mesmo.

A dotación de novos espazos de uso museístico farase a través da recuperación da Salgadura de Piñeiro e das naves da antiga conserveira. No caso da Salgadura Piñeiro, recuperarase a estrutura tipolóxica orixinal deste edificio de dúas plantas, ao tempo que se vai mellorar a ventilación natural do espazo e se dotará de instalacións de climatización, electricidade e servizos de telecomunicacións. Entre as melloras figura a substitución dos piares de formigón por outros de pedra, a instalación de trabes e pontóns de castiñeiro e eucalipto e solos de eucalipto e o cambio da cuberta de fibrocemento por outra acristalada.

Unha vez recuperada, a planta superior do edificio, acollerá a sala de exposición dedicada a Urbano Lugrís, que se localizará no espazo orixinal da antiga tribuna e que se integrará na exposición permanente do museo. Isto permitirá mostrarlle ao público fondos que actualmente permanecen gardados como a serie de seis pinturas de gran formato realizadas nos anos 40 para o comedor das traballadoras da conserveira e que ocupan cerca de 300 metros lineais. Na fachada cara a rúa Montero Ríos reporase a estrutura de madeira da zona balconada e tratarase a fachada de pedra.

Os traballos complétanse nas antigas conserveiras, onde se fará unha posta en valor da estrutura da cuberta das naves realizada con tesoiras de madeira de eucalipto e tesoiras mixtas de madeira de eucalipto e pino. De feito, preténdese incorporar a singularidade desta estrutura espacial de tesoiras no discurso expositivo para o que se prevé incluír unha zona acristalada superior para facer visible o resto da estrutura desde a sala de exposicións temporais. Tamén se construirá unha nova fachada de cara a Praza Massó e habilitarase unha nova sala de incendios.

Finalmente, na Casa Mariñeira melloraranse as condicións de accesibilidade e seguridade de incendios e actuarase na fachada de pedra cara a rúa Montero Ríos. A maiores, o proxecto prevé a mellora da accesibilidade ás diferentes zonas visitables.

