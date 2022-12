Arranca en Ourense a segunda edición do Xacobeo Peregrinas con Lydia del Olmo e Cristina Pato

Xacobeo Peregrinas é un ciclo de conversas nas sete cidades galegas levado a cabo polo Goberno galego coa colaboración da Fundación La Caixa

Ourense, 15 de decembro de 2022

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participaron hoxe no primeiro encontro da II edición do ciclo Xacobeo Peregrinas, un ciclo de conversas protagonizadas por mulleres referentes na súa traxectoria profesional e no que hoxe participaron Lydia del Olmo e Cristina Pato e como moderadora a xornalista Marta Gómez

Nava Castro indicou que a través deste ciclo, dende o Goberno galego se lle dá voz e visibilidade ao papel tan importante que ten a muller. “Porque con todo, a pesar desta realidade, a pesar da gran achega das mulleres a todos os sectores, segue habendo invisibilidade feminina”, indicou a directora.

Mediante esta iniciativa, preténdese afrontar os dilemas e desafíos da sociedade contemporánea desde a perspectiva da diversidade e o diálogo a través dunha programación multidisciplinar capaz de unir a ciencia, a innovación, as artes, a música, o deseño, a arquitectura, o deporte, a gastronomía ou a filosofía gracias ás participantes convidadas.

O encontro tivo lugar no Paraninfo do IES Otero Pedraio, en Ourense, considerado unha situación estratéxica como punto de encontro e parada obrigada na Vía da Prata ? Camiño Mozárabe a Santiago de Compostela, xa que ofrece aos camiñantes un descanso gozoso grazas ás augas termais e a beleza da paisaxe.





