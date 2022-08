Arranca en Folgoso do Courel o festival dos Eidos co apoio da Xunta para a súa programación musical

Resultou adxudicatario, por segundo ano consecutivo, dunha das subvencións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a festivais profesionais de música, a través das que este ano se distribúen 350.000 euros entre 21 encontros

O director de Industrias Culturais da Xunta, Jacobo Sutil, visitou hoxe as instalacións da Casa–Museo da Fundación Uxío Novoneyra en Parada, no municipio lucense de Folgoso do Courel, onde esta mesma tarde arranca a sétima edición do Festival dos Eidos. Por segundo ano consecutivo, este encontro multidisciplinar conta co apoio económico da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades para o cartel de concertos que ofrece como parte da programación que se desenvolverá ata o domingo na aldea natal do poeta courelao.

Así, o Festival do Eidos volve formar parte en 2022 da listaxe de eventos subvencionados a través da convocatoria anual de axudas a festivais profesionais de música, mediante a que se contribúe con 350.000 euros á organización de 21 citas consideradas estratéxicas tanto para o sector como para as contornas nas que se celebran.

O evento do Courel abre as portas esta tarde cunha sesión dj a cargo de Sergio Canay, quen tamén poñerá música ao longo do resto das xornadas, e ofrecerá máis citas musicais con Clo Plas, The Rimbaud Company, Radio Océano, Ruper Ordorika, Dj Tristón, Xico de Cariño, Alberto Mvundi Trío e Enxeito.

Os recitais e demais accións arredor da poesía seguirán sendo o eixo central desta programación, na que ademais de música, haberá exposicións, audiovisuais, encontros formativos e o xa clásico roteiro de avistamento de paxaros.

O Festival dos Eidos forma parte da rede europea Litfest e, entre outros galardóns, foi premio do Público en Culturgal en 2019 e ao Mellor Festival nos Iberian Festival Awards en 2020.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando