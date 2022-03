Arranca a conta atrás para a celebración a finais de abril do Vigo Porté-trofeo de baile internacional Xacobeo 21-22

O laureado “Terra” de Tanxugueiras serve de banda sonora a unha edición moi especial que culminará coa actuación do trío de cantareiras na gala do 1 de maio

Máis de 1.000 bailaríns competirán por alzarse co máximo recoñecemento nas distintas categorías de baile que se mediran no escenario do Auditorio Mar de Vigo

Fernández–Tapias destaca o apoio da Xunta a este certame, identificado como un dos eventos de baile máis importantes de Europa e un referente no mundo da danza







