Arias visita aos rapaces e rapazas que participan no Campus de Baloncesto de Nadal de Sarria

O delegado territorial en Lugo, Javier Arias, visitou hoxe aos rapaces e rapazas que participan no Campus do Nadal organizado polo Club Baloncesto Sarria, que conta co apoio da Xunta de Galicia.

Arias destacou o éxito de convocatoria desta primeira edición do Campus, que rexistra arredor de 70 inscritos de entre 8 e 17 anos procedentes de distintos puntos de Galicia e Asturias, e contribúe a dinamizar a vila sarriá; desenvólvese desde o 26 ata o 29 de decembro, e ofrece adestramentos adaptados por grupos de nivel, saídas e actividades lúdicas, e aloxamento nun albergue da localidade.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando