Arias reúne a oito clubs deportivos da cidade de Lugo para coordinar o uso do pavillón dos institutos do centro

Así, Arias indicou que a Xunta asumirá a contratación dos servizos de limpeza e conserxería fóra do horario lectivo para resolver os inconvenientes que provocaba aos clubs e aos centros educativos a situación actual. Ao respecto, lembrou que as entidades deportivas viñan utilizando o pavillón polas tardes ante a falta de instalacións deportivas municipais. “Por esta razón, propuxemos ao Concello de Lugo a sinatura do convenio marco da Federación Galega de Municipios e Provincias, pero levan sen afrontar a situación desde setembro do 2021 e por fin hai unhas semanas deixaron claro que non van ser parte da solución”, afirmou o delegado.