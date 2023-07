Arias informa dos apoios da Xunta a concellos e ao sector turístico para adherirse á marca Q de Calidade

O delegado territorial de Lugo lembrou en Palas de Rei que mañá remata o prazo para solicitar estas axudas

Na provincia ostentan o distintivo preto de 40 recursos, a maioría establecementos de aloxamento e restauración

A Xunta de Galicia publicou unha nova

de axudas para impulsar a adhesión á marca Q de Calidade dos recursos turísticos galegos públicos e privados. O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explicou hoxe en Palas de Rei os pormenores do programa, que conta cun orzamento de 170.000 euros.

Arias visitou o albergue Zendoira, o único aloxamento destas características que conta co selo de calidade na provincia e un dos tres establecementos do municipio que comparten recoñecemento, xunto co hotel Casa Benilde e o complexo rural Parada das Bestas.

O delegado lembrou que mañá remata o prazo para solicitar as achegas. Os destinatarios dos apoios son os concellos e as persoas físicas ou xurídicas titulares de establecementos ou servizos turísticos, e o obxectivo é colaborar cos gastos que implican os procesos de control de cumprimento das normas UNE, que determinan a obtención ou renovación do distintivo. Entre eles, figuran os custos da auditoría externa ou os derivados dos dereitos de uso da marca Q durante a presente anualidade.

No conxunto da provincia hai

recoñecidos coa Q de Calidade polo Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE). Dese total, 18 son establecementos de aloxamento e cinco son restaurantes. No que respecta aos concellos, os de Viveiro, Ribadeo e Foz suman cinco praias coa distinción, e o de Sober a rede de miradoiros.

Javier Arias subliñou que a Q de Calidade é “garantía de excelencia e un distintivo de prestixio que pode decantar a elección dos viaxeiros nun mercado turístico definido por un crecente nivel de exixencia”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando