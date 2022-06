Arias entrega as bandeiras azuis da Mariña, que son 'un recoñecemento ao turismo sustentable da comarca'

O delegado fixo entrega en primeiro lugar das bandeiras azuis en Barreiros, para as praias de Fontela Valea –que a consegue por primeira vez–, Coto e A Pasada, nun acto xunto coa alcaldesa, Ana E rmida. Tamén entregou as de Foz para as praias da Rapadoira, Areoura, As Polas, Llas e Peizás; a de Xove para o areal de Esteiro, e a de Viveiro para Area. Recolléronas os respectivos alcaldes, Fran cisco Cajoto, Demetrio Salgueiro e María Loureiro.