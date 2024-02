A área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza homenaxea aos traballadores que se xubilaron no 2023

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destaca a implicación destes profesionais, demostrada pola súa capacidade de traballo e compromiso coa sanidade pública ao longo da vosa vida laboral

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asistiu hoxe ao acto de homenaxe aos traballadores que se xubilaron no ano 2023 na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, nun acto no que estivo acompañado pola xerente da área, Eloína Núñez Masid.

Na súa intervención no acto, o conselleiro subliñou que é unha verdade evidente que a sanidade pública española, e por ende, a galega, é un referente non xa en Europa, senón no mundo enteiro, e isto débese, fundamentalmente, aos traballadores do eido sanitario, que son os verdadeiros protagonistas do noso sistema sanitario e os responsables do seu adecuado funcionamento e da súa mellora continua.

Comesaña destacou dos profesionais que acaban de xubilarse a súa implicación, que queda demostrada pola capacidade de traballo e compromiso coa sanidade pública ao longo da súa vida laboral.

Pola súa banda a xerente da área sanitaria destacou que "sen dúbida, en toda a vosa traxectoria profesional, teriades ocasión de coñecer a sanidade pública compostelá en moi diversas circunstancias: desde os tempos nos que había moitos menos medios, ata hoxe onde contamos coas máis avanzadas tecnoloxías".

"Tendes todo o meu respecto e admiración xa que sinto que me atopo ante profesionais da sanidade que xa cumpriron o labor que a sociedade lles encomendou e que deixaron pegada na sanidade pública", manifestou Eloína Núñez, e engadiu que "só quero expresarvos os meus parabéns por alcanzar a xubilación, o meu profundo recoñecemento e o meu agradecemento pola función que desempeñastes e o meu desexo auténtico dunha confortable xubilación".

No transcurso do acto, e en representación dos profesionais xubilados no pasado ano, interveu María Dolores Bahamonde, enfermeira no Hospital Clínico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando