A Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés activa a súa nova área de esterilización do Hospital Comarcal do Salnés que duplica a superficie anterior

O investimento total da Xunta de Galicia nesta nova infraestrutura –xa cos importes finais de adxudicación, tanto de obra construtiva coma de equipamento– acada os 1,2 millóns de euros

No proceso de execución desta área loxística –emprazada nun andar inferior e na vertical do bloque cirúrxico, con comunicación directa mediante senllos ascensores– a Administración Sanitaria Pública galega tamén renovou completamente o equipamento do anterior servizo de Esterilización no centro sanitario de Ande–Rubiáns

A nova Esterilización vai permitir o proceso de todo o instrumental, equipamento e accesorios cirúrxicos considerando a proxección de actividade futura do bloque cirúrxico hospitalario no Salnés



A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés activou hoxe a súa nova área de Esterilización do Hospital comarcal do Salnés, infraestrutura que duplica a superficie anterior dedicada a estes procesos asistenciais e á adaptación da capacidade do bloque cirúrxico do hospital arousán tras a súa anterior ampliación de espazos e carteira de servizos.

Cómpre lembrar que este proxecto –no que a Xunta de Galicia investiu 1,2 millóns de euros, cos importes de adxudicación, tanto de obra construtiva coma de equipamento– ten o seu emprazamento nun andar inferior e na vertical do bloque cirúrxico do Hospital arousán, con comunicación directa mediante senllos ascensores.

No proceso de execución desta área loxística, a Administración Sanitaria Pública galega tamén renovou completamente o equipamento do anterior servizo de Esterilización do centro sanitario de Ande–Rubiáns para incorporar novas estacións de lavados, de selados e empaquetados, termodesinfectadoras, esterilizadores de última xeración, sistemas de monitorización e de trazabilidade, cabinas de retorno, carros manuais e eléctricos de transporte, mesas de traballo e recepción de instrumental, estanterías etc.

O novo equipamento da área de Esterilización do Hospital comarcal do Salnés adáptase ás esixencias de ergonomía, calidade do proceso e rastrexabilidade, seguridade e fiabilidade, así coma ao aumento da demanda de material esterilizado no hospital arousán.

Así mesmo, esta nova área de Esterilización no centro sanitario de Ande–Rubiáns conta cun alto grao de informatización e capacidade para integrarse no sistema en rede de xestión integral dos procesos desenvolvidos polo Servizo de Esterilización dispoñibles no resto de hospitais da Área Sanitaria de Pontevedra–O Salnés, procesando todo o instrumental, equipamento e accesorios cirúrxicos considerando a proxección de actividade futura do bloque cirúrxico do Hospital. Ademais, dispón dunha capacidade adicional para procesar o resto do material xerado nas áreas intervencionistas, consultas e gabinetes, Urxencias e similares.

Para o dimensionamento desta nova Unidade, o Servizo Galego de Saúde realizou un pormenorizado estudo, partindo dos datos de actividade do Hospital do Salnés e a súa previsión de crecemento asistencial tanto no medio coma no longo prazo.

Programa Operativo Feder Galicia 2014–2020

React–UE

COVID–19





