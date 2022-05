Os apoios da Xunta para o emprego e a consolidación da economía social en Galicia superan os 35M€ en 2002

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA A conselleira de Emprego e Igualdade en funcións, María Jesús Lorenzana, puxo hoxe de relevo o forte impacto económico de máis de 850 millóns de euros que a economía social supón na comunidade, no acto de presentación dun informe sobre este sector

A Xunta implantará este ano novos programas cos que definirá un selo para a economía social, apoiará a consolidación das súas empresas e garantirá o relevo xeracional de negocios en crise a través do cooperativismo

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2022.–

A conselleira de Emprego e Igualdade en funcións, María Jesús Lorenzana, clausurou hoxe o acto de presentación Informe do impacto socioeconómico dos principios e valores da Economía Social galega elaborado polo Foro pola Economía Social Galega (Foroesgal) coa participación da Xunta de Galicia e no que remarcou o peso deste sector na economía, que, segundo as conclusións do traballo, acada os 851,2 millóns de euros.

“O traballo pon de manifesto como revirte a economía social no conxunto da sociedade galega” quixo subliñar Lorenzana, quen incidiu nas bondades desta fórmula económica “solidaria, que antepón os beneficios sociais á rendibilidade financeira, e que está fortemente vencellada ao territorio do que forma parte o cal pretende mellorar”.

O informe, no que participaron 383 empresas, pon de manifesto que a economía social tivo un impacto en Galicia de 851,2 millóns de euros. “Unha moi significativa suma de cartos que repercuten nun tecido empresarial máis diverso e competitivo, nun territorio máis sostible e cooperativo, e en definitiva, nunha sociedade máis cohesionada, aseverou a conselleira en funcións.

En 2022 o Goberno galego está a reforzar o seu compromiso coa economía social con máis de 35 millóns de euros destinados a este fin, un orzamento que se materializa en apoiar e dar continuidade a iniciativas de éxito como a Rede Eusumo ou Aprol Economía Social, e mesmo implantar novos programas cos que seguir a impulsar este modelo.

Lorenzana puxo como exemplo a iniciativa ES–Próxima, no marco da que se definirá un selo da economía social en Galicia. Tamén o programa Bono Consolida, para apoiar a consolidación de empresas vinculadas coa economía social; o ES–Transforma, para recuperar negocios en crise ou sen relevo xeracional a través de fórmulas de economía social, que se convocará en xuño; ou ES–Factory, para a creación de aceleradoras de emprendemento neste ámbito.

A Consellería de Emprego e Igualdade vén de desenvolver a Estratexia Galega de Economía Social, á que entre 2019 a 2021 se destinaron máis de 89 millóns de euros, cos que se financiaron medidas para beneficiar a máis de 3.000 entidades que dan emprego a máis de 14.000 persoas.

“As empresas e entidades que empregan este modelo apostan polo emprego inclusivo, impulsando a contratación daquelas persoas que máis dificultades poden atopar para acceder ao mercado laboral”, dixo a titular de Emprego na Xunta, quen defendeu esta modalidade económica “polas súas garantías de estabilidade e unha gran resistencia cando o contexto socioeconómico empeora”.

Lorenzana puxo en valor a alianza da Xunta con Foroesgal un foro que se constituíu hai 4 anos para crear unha forza única e dotar de maior peso ás entidades e actividades empresariais dependentes da economía social galega e que agrupa, a día de hoxe, máis de 370 organizacións e xera emprego directo a máis de 9.700 persoas. Tamén quixo destacar a capitalidade española da Economía Social que este ano recaeu en Santiago de Compostela: “Non podemos atopar un escenario mellor para falar da economía social que a capital galega, unha contorna que neste ano Xacobeo tamén serve de escaparate ao que mirar, para inspirar nas posibilidades que a economía social nos ofrece”, afirmou.





