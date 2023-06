A aplicación impulsada pola Xunta para reducir as interaccións con candorcas na navegación rexistra 150 avistamentos en medio ano de funcionamento

Rosa Quintana destacou que a APP Orcinus ten máis de 2.700 usuarios rexistrados de preto de 40 países diferentes e que todas as xeolocalizacións contabilizadas destes animais se sitúan ao sur de Lisboa pola súa dinámica de movemento

Esta ferramenta, desenvolvida e xestionada polo Bottlenose Dolphin Research Institute do Grove, incorporou melloras froito das suxestións dos usuarios como o incremento do radio máximo para recibir notificacións de presenza de candorcas

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Muros (A Coruña), 7 de xuño de 2023

A aplicación móbil Orcinus, impulsada polo Goberno galego xunto co Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) do Grove para apoiar a seguridade na navegación e reducir as interaccións coas candorcas rexistrou 150 avistamentos destes animais en apenas medio ano de funcionamento. Así o detallou a conselleira do Mar, Rosa Quintana, hoxe en Muros, onde deu conta dos resultados desta ferramenta na primeira metade deste ano e que son froito do seguimento realizado por BDRI, entidade encargada de desenvolvela e xestionala.

A titular de Mar, que estivo acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e polos representantes das asociacións náuticas Asnauga, Marinas de Galicia e Northmarinas, explicou que se rexistraron na aplicación máis de 2.700 usuarios pertencentes a preto de 40 países diferentes. Ao mesmo tempo salientou que todas estas xeolocalizacións das candorcas trasladadas polos navegantes se sitúan ao sur de Lisboa.

Isto débese á propia dinámica de movemento das colonias destes cetáceos, que nos meses de inverno se sitúan en zonas máis próximas ao Estreito de Xibraltar pola procura de alimento e non adoitan desprazarse á costa de Galicia ata os meses estivais, como ocorreu cos avistamentos e interaccións rexistradas nos últimos exercicios.

Rosa Quintana destacou ademais algunhas das melloras realizadas na aplicación ou novas funcionalidades que facilitan o seu uso froito das suxestións dos usuarios. Entre elas, incrementouse de 50 a 100 quilómetros o radio máximo para recibir notificacións de presenza de candorcas e desenvolvéronse melloras para facer compatible a aplicación

con varios sistemas operativos de telefonía móbil utilizados tamén noutros países.

En canto á utilidade de Orcinus, a titular de Mar salientou que está a ser empregada por unha grande parte de grupos de investigación que levan a cabo mostraxes sobre candorcas, tanto en Galicia como en Portugal e no Estreito de Xibraltar. Deste xeito, subliñou, apórtase información precisa sobre a presenza dos diferentes grupos de cetáceos, complementaria á aportada polos usuarios particulares. Isto fai de Orcinus unha ferramenta

de grande utilidade para colectivos como os náuticos, dos máis afectados pola presenza de candorcas.

está dispoñible para descarga, entre outros sistemas operativos, tanto en versión Android como IOS –os máis utilizados en España– e permite rexistrar en tempo real a presenza de candorcas así como compartir esta información co conxunto da comunidade usuaria da aplicación. Deste xeito informa dos avistamentos instantaneamente, así como dos rexistrados nas semanas previas á consulta, facilitando ao navegante datos para unha mellor planificación da súa travesía.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando