Anxo M. Lorenzo loa o papel do Certame de Condado de Pallares para o impulso á investigación cultural

O director xeral de Cultura participa na entrega do premio, que conta co apoio da Xunta e nesta edición recae no historiador Jesús Otero polo seu estudo da arqueoloxía industrial

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou hoxe na entrega do premio da XV edición do Certame Condado de Pallares, onde loou a “traxectoria consolidada” desta iniciativa e o seu papel para impulsar a investigación cultural nos 15 anos nos que se leva celebrando.

Recordou que, nos últimos anos, grazas a este certame “téñense apoiado importantes traballos da lingüística, da historia, da arte, da arqueoloxía, da antropoloxía, e da etnografía que están a contribuír a cultura galega”. Situou, ademais, este galardón como un dos máis recoñecidos no seu ámbito.

Neste sentido, destacou o apoio do Goberno galego a este premio, organizado pola Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares que nesta edición recae no historiador lucense Jesús Otero pola súa publicación As minas de Guntín, arqueoloxía industrial na terra de Pallares. Nela realiza un traballo de investigación sobre a historia das minas, o seu impacto na paisaxe, así como a súa importancia social.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando