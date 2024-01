O ano 2023 foi o máis cálido das últimas seis décadas en Galicia e moi húmido

Ángeles Vázquez di que a temperatura media foi de 14,9 graos, un valor considerado como extremadamente cálido

Subliña que a precipitación media na Comunidade foi de 1.560 litros por metro cadrado, o que supón un 21% máis do que cabería esperar

O pasado ano 2023 foi moi húmido e o máis cálido das últimas seis décadas, segundo o avance do balance climatolóxico anual elaborado por MeteoGalicia, do que informou hoxe a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Durante a presentación do informe, a vicepresidenta segunda dixo que a temperatura media foi de 14,9 graos, un valor tan alto que fai que o ano 2023 se considere como extremadamente cálido, cunha anomalía positiva de 1,3 graos con respecto aos valores esperados. “Foi o ano máis cálido das últimas seis décadas, ao rexistrar a temperatura media máis elevada desde 1961”, incidiu.

Máis polo miúdo, segundo a temperatura media rexistrada, dos 12 meses, 3 acadaron valores normais –xaneiro, febreiro e xullo–, 8 foron considerados cálidos ou moi cálidos –marzo, abril, maio, xuño, agosto, setembro, novembro e decembro–, e outubro destaca como extremadamente cálido. A maiores, cómpre indicar tamén que as temperaturas mínimas rexistraron unha anomalía positiva de 1,2 graos con respecto ao habitual e as máximas foron 1,3 grados máis elevadas do agardado.

No que atinxe ás precipitacións, o volume de chuvias foi maior do agardado polo que 2023 debe considerarse, en xeral, un ano moi húmido. A precipitación media na Comunidade foi de 1.560 litros por metro cadrado, o que supón, segundo subliñou Ángeles Vázquez, “un 21% máis do que cabería esperar”.

Logo de salientar que para atopar un ano máis húmido hai que remontarse ao ano 2000, a vicepresidenta segunda explicou que 2023 presentou notables contrastes entre uns meses e outros. Así, febreiro e maio foron moi secos; abril e xullo, secos; xaneiro, xuño, outubro e novembro, moi húmidos; marzo e setembro, húmidos, e agosto e decembro rexistraron valores normais.





