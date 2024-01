Ángeles Vázquez visita o inmoble adquirido polo concello de Oza-Cesuras que se destinará a vivendas de promoción pública tras a súa rehabilitación

Pon en valor o compromiso do municipio coa recuperación do xa construído, que é fundamental para a veciñanza, xa que vai vivir en contornas máis amables e con mellores servizos, e para a imaxe de Galicia

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitou hoxe o inmoble adquirido polo Concello de Oza–Cesuras, co obxectivo de destinalo a vivendas de promoción pública tras a súa rehabilitación.

Durante a visita, na que estivo acompañada polo alcalde da localidade, Pablo González, a vicepresidenta segunda puxo en valor o compromiso do concello coa rehabilitación e coa recuperación do xa construído, que é fundamental para as nosas vilas e para a imaxe de Galicia, pero, sobre todo, para a veciñanza, xa que vai vivir en contornas máis amables e tamén con mellores servizos.





