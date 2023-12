Alumnos do Centro Pedro Murias da Xunta reciben formación práctica sobre o medio natural e a recuperación de fauna

Os estudantes do ciclo dual de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural visitaron o Centro de Recuperación da fauna do Veral, en Lugo

Ademais, percorreron a ruta das Chousas –no mesmo termo municipal de Lugo– e coñeceron unha empresa das Pontes dedicada á fabricación de pellets

Os alumnos do ciclo dual de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo realizaron esta semana unha visita ao Centro de Recuperación da fauna do Veral, en Lugo.

Nestas instalacións, dependentes da Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, os estudantes coñeceron o funcionamento da piscifactoría para a produción de salmón e troita, para a súa posterior liberación nos ríos galegos. Tamén recibiron información sobre o programa de recuperación das poboacións de mexillón de río que se están desenvolvendo neste centro.

Posteriormente, o grupo de alumnos realizou a ruta das Chousas, situada no mesmo termo municipal de Lugo e que conta cunha lonxitude de arredor de tres quilómetros nos que, entre outros recursos, poden observarse os característicos camiños murados.

A visita do alumnado completouse cun percorrido polas instalacións de Biomasa Forestal, unha empresa galega con sede na localidade coruñesa das Pontes dedicada á fabricación de biocombustibles sólidos, maioritariamente pellets.

Este tipo de actividades integran a formación práctica dos estudantes deste ciclo no CFEA Pedro Murias, un dos centros deste tipo adscritos á Consellería do Medio Rural, xunto cos de Guísamo (Bergondo), Sergude (Boqueixón), Becerreá, Monforte de Lemos e Lourizán (Pontevedra).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando