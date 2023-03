A Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde celebra o seu primeiro pleno co foco posto na conexión coa meseta

A secretaria xeral de Industria, Paula Uría, participou esta mañá nesta reunión na que se constituíron comités executivos que se encargarán de avanzar nos distintos retos: proxectos e infraestruturas, formación e innovación, normativa ou capacidades industriais

A secretaria xeral de Industria, Paula Uría, participou esta mañá no primeiro pleno da Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde no que se puxo en valor o Pacto pola Enerxía con Enagás, que posibilitará cumprir cun dos principais obxectivos fixados pola Alianza: o desenvolvemento do corredor atlántico do hidróxeno. Grazas a este acordo, Enagás comprométese a realizar investimentos na Comunidade e realizar o hidroduto entre Guitiriz e Zamora, facilitando a conexión coa Meseta.