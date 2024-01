Alfonso Villares reclama ao Estado desde as feiras de Lourenzá e de Parga que reduza dunha vez o IVE aos produtos do mar para incentivar o seu consumo

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou hoxe as feiras do municipio de Lourenzá e a de Parga, que se celebra no de Guitiriz, onde aproveitou para visitar os diferentes postos de ventas e negocios ao tempo que destacaba entre os presentes os importantes beneficios que representa para a saúde o consumo de peixe e marisco dentro dunhas das dietas máis equilibradas que existen, como a atlántica.

O titular de Mar aproveitou para compartir impresións tanto cos consumidores como cos vendedores, apostando polas campañas de promoción dos produtos do mar, tanto polas que desenvolve a propia Consellería como a que, a través do lema ‘Consume do noso’, puxeron en marcha as propias confrarías e as empresas depuradoras de moluscos. Coincidiu con tódolos presentes en que non é de recibo que o Goberno central se siga negando a reducir o IVE a produtos do sector primario, como o peixe, o marisco ou a carne, mentres si o fai con outro tipo de alimentos. Esta desvantaxe competitiva debe ser equilibrada cunha redución que se leva reclamando xa hai dous anos para propiciar o incremento do consumo dos produtos do mar e da gandeiría.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando