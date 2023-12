Alfonso Villares preside a reunión do patronato do Cetmar que dá luz verde ao seu orzamento de 4,4 millóns de euros para o próximo exercicio

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, presidiu hoxe de forma telemática a reunión do patronato do Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar, que aprobou o plan de actuación desta entidade, unha referencia a nivel europeo no eido da investigación mariña, así como o orzamento desta institución para o exercicio 2024, que ascende a máis de 4,4 millóns de euros.

Durante a reunión, a directora do centro, Paloma Rueda Crespo, deu conta no seu informe de xestión da actividade do centro, embarcado actualmente en 72 accións –40 proxectos e 32 servicios–, executadas con financiación europea, nacional e autonómica. Desde a súa posta en marcha, no ano 2001, o Cetmar traballou en máis de 600 proxectos e servizos por un valor global que supera os 400 millóns de euros.





