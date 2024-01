Alfonso Villares pon en valor a profesionalidade e boas prácticas da pesca galega e aborda con representantes da OPP7 de Burela os principais retos e desafíos do sector pesqueiro no 2024

A lonxa de Burela é a terceira máis importante da comunidade en canto a facturación, alcanzando nos tres primeiros trimestres do 2023 os 41,5 millóns de euros, e cuarta en canto a produción superando as 10.600

O titular de Mar coñeceu de primeira man a posta en marcha pola OPP7 de Burela das visitas virtuais a través da web da entidade cunha visita a un pesqueiro de arrastre de litoral e un palangreiro de superficie

Alfonso Villares tratou cos presentes asuntos como o veto comunitario á pesca de fondo nas 87 zonas do Atlántico nororiental, en cuxo recurso participa o Goberno galego en calidade de coadxuvante

Burela (Lugo), 02 de xaneiro do 2024

A pesca galega é un referente mundial de boas prácticas e de responsabilidade co medio ambiente. Así o sinalou o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, acompañado

polo delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias,

que asistiu á primeira poxa do 2024 na lonxa da localidade. Alí compartiu impresións con compradores, exportadores, armadores e empregados da rula destacando o posto de liderado que exerce esta lonxa a nivel galego ocupando a terceira posición en canto a facturación que ascendeu aos 41,5 millóns de euros nos tres primeiros trimestres do 2023, o que representa o 13,7% do facturado polas lonxas galegas. Unha posición de referencia que tamén ven reflectida no relativo á produción situándose no cuarto posto con máis de 10.600 toneladas, o 10,7% das descargas rexistradas no conxunto da comunidade.

Posteriormente o titular de Mar realizou unha visita á OPP 7 de Burela na que puido coñecer de primeira man as visitas virtuais postas en marcha pola entidade a través da súa web a embarcacións pesqueiras. Esta iniciativa, presentada a finais do pasado ano, forma parte do seu plan de produción e comercialización, esta financiada pola Xunta de Galicia e a Unión Europea a través do Fempa e ten como obxectivo de poñer en valor o oficio pesqueiro e a actividade pesqueira das diferentes frotas vinculadas a esta entidade.

Estas visitas virtuais fan posible que calquera poda subir a bordo dun barco de palangre de superficie ou de arrastre de fondo de litoral poñendo a disposición dos usuarios diferentes puntos de información con vídeos e textos que axudan a comprender mellor como é a actividade que se desenvolve dentro destas embarcacións. Esta previsto a distribución do acceso destas visitas ás diferentes escolas náuticas e institutos de ensino secundario para co alumnado teña unha visión de como son estes buques de pesca.

Ademais, o responsable autonómico visitou un buque palangreiro atracado no porto burelés na que recibiu explicacións específicas sobre como se desenvolve o traballo a bordo. Durante o percorrido pola embarcación o conselleiro puxo en valor o bo facer e a profesionalidade pola que se caracteriza o sector e pola que é unha referencia internacional, cunha aposta clara pola calidade, a innovación e a sustentabilidade.

Alfonso Villares mantivo un encontro de traballo coa directiva da OPP7 de Burela para abordar os principais retos e desafíos do sector de cara a este ano acaba de comezar c

omo o veto comunitario á pesca de fondo nas 87 áreas do Atlántico nororiental que foi recorrido pola OPP

Tribunal Xeral da Unión Europea (TXUE)

na que a Xunta participa como coadxuvante.





