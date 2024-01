Alfonso Villares pon en valor o labor das peixerías como nexo de unión entre produtores e clientes no fomento do consumo de peixe e mariscos galegos

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, resalta o papel esencial que xogan as peixerías e os profesionais que as rexentan na promoción da calidade e sabor dos produtos do mar de Galicia. O titular de Mar fixo estas declaracións durante a visita a un destes establecementos na localidade de Burela onde destacou que son fundamentais, ao manter un contacto directo co cliente final, á hora de explicar e promover as propiedades culinarias e en dar a coñecer a gran variedade de especies de peixe e mariscos galegos así como os beneficios para a saúde que hai detrás do seu consumo. Un traballo que complementa e apoia as campañas de difusión destes alimentos desenvolvidas desde o propio sector co obxectivo de promover o seu consumo entre a cidadanía.

Estas visitas do responsable autonómico aos puntos de venda de peixe espallados por toda a comunidade ten como obxectivo reforzar a promoción dos produtos pesqueiros galegos nestes espazos comerciais e animar aos consumidores a consumir máis produtos do mar. Alfonso Villares resaltou que cando as persoas optan por consumir peixe e marisco das rías galegas está apostando pola calidade, pola súa propia saúde e benestar e por apoiar ás xentes do mar, que coa súa profesionalidade e bo facer amosan o seu amor polo mar, sendo as auténticos artífices de que estes manxares cheguen aos nosos padais.





