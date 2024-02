Alfonso Villares ofrece todo o respaldo da Xunta ao sector do marisqueo e insta aos profesionais do Grove a enriquecer coas súas propostas o Plan de acción

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

O Grove (Pontevedra), 3 de febreiro de 2024

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou esta mañá acompañado polo presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra, José Manuel Rosas, aos responsables e aos profesionais do marisqueo da confraría do Grove, dentro da rolda de contactos para explicar as axudas extraordinarias e inmediatas negociadas cos seus representantes e as liñas xerais do plan de acción que mobilizará en total 123 millóns de euros en favor desta actividade durante este ano e o próximo. Mentres, segue sen saberse nada sobre a petición de zona catastrófica para as rías afectadas pola mortaldade do marisco polas choivas torrenciais do outono de 2023 que se elevou ao Estado en decembro.

Alfonso Villares comprometeu todo o apoio da Xunta e instou aos profesionais do Grove a enriquecer o Plan de Competitividade e Sostibilidade do Marisqueo en Galicia 2024–2025 coas súas propostas e experiencia. Esta estratexia recolle os 4 millóns de euros en axudas directas que se pagarán a 7.000 mariscadoras e mariscadores, tanto a pé como a frote, este mes de febrero, así como 400.000 euros para as entidades representativas do sector e 10 millóns das axudas do Fempa polas paradas temporais. Ademais de outros 4,2 millóns de euros para accións de rexeneración de urxencia de bancos danados e investigación, de mediados de este ano ao final de 2025 mobilizarase o groso de recursos previsto, un total de 104,2 millóns de euros, para medidas que devolvan a produtividade ao sector.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando